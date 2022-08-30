Самая популярная иномарка в РФ больше не корейская

Ее рекордные продажи объясняются просто - ни дефицита, ни очередей, ни навязываемых допов.

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Этот кроссовер иностранного производства также занимает вторую строчку в списке самых популярных моделей в России, выяснили аналитики «Автостата», которые изучили данные АО «Электронный паспорт».

Самой популярной в России моделью остается Lada Granta. За минувшую неделю ее купили и поставили на учет 2789 человек.

Второе место занимает китайский кроссовер Haval Jolion благодаря продажам в количестве 619 штук — сегодня (и на протяжении почти всего августа) это самая популярная иномарка в России.

На третьем месте снова Лада — внедорожник Niva Legend (продано 448 машин), а на четвертом — Lada Vesta (продано 387 машин). Замыкает пятерку лидеров китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (продано 365 машин) — это вторая по популярности иномарка в России.

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Некогда популярная Hyundai Creta из-за дефицита опустилась на шестую строчку рейтинга с результатом 239 купленных автомобилей. Далее следуют Geely Coolray (220 машин), Kia Rio (219 машин), Renault Logan (179 машин) и Hyundai Solaris (176 машин).

Тем временем продать автомобиль с пробегом становится все сложнее.

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