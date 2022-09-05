В продаже появилась новая версия УАЗа Хантера

Главные ее отличия - двигатель и уровень оснащения.

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В прайс-листах на сайте Ульяновского автомобильного завода появилась новая упрощенная версия внедорожника Hunter, которая сделала модель дешевле на 20 тысяч рублей. Купить ее можно за 1 375 000 рублей, а аналогично оснащенный автомобиль из семейства СГР («Буханка») — за 1 280 000 рублей.

На таком Хантере не получится выехать за границу, потому что выхлоп двигателя соответствует нормам Евро-0. Также у новой версии внедорожника нет антиблокировочной системы тормозов.

Но версии с двигателями Евро-5 никуда не исчезли — их по-прежнему можно купить. Хантер стоит от 1 395 000 рублей, а «Буханка» — от 1 300 000 рублей. Кстати, на Евро 0 сформированы отдельные прайс-листы.

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Это далеко не все перемены, которые ожидают автомобили УАЗ. Например, Патриот скоро получит новую механическую коробку передач китайского производства. Больше мы узнаем, когда руководство предприятия представит новую стратегию развития завода. Появиться она должна до конца 2022 года.

Фото: УАЗ