Появился новый сценарий мошенничества с перегоном авто из-за рубежа

Для этого мошенники создают фейковые сайты, которые якобы специализируются на подержанных авто.

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Центр экосистемной безопасности Тинькофф при помощи платформы «Тинькофф Защита» выявил новый мошеннический сценарий при покупке автомобилей с пробегом.

Злоумышленники создают группы в социальных сетях, каналы в Telegram, страницы на сайтах объявлений или отдельные сайты, которые якобы специализируются на подборе, покупке, таможенном оформлении авто.

Клиенты переводят аванс за доставку авто, после чего мошенники не выходят на связь, а клиента блокируют. Платформа «Тинькофф Защита» выявила более 400 таких каналов, где мошенники находят жертв. Число постоянно меняется, создаются новые группы, старые удаляются, а сайты блокируются.

В июле-августе 2022 года такие атаки выросли в 4–5 раз по сравнению с началом года, и рост продолжается, а средний чек атаки составляет 300 тысяч рублей.

«Тинькофф Защиты» стала отслеживать рисковые операции по сотне разных факторов, например, перевод крупных сумм на новые реквизиты. При этом, когда операция блокируется и служба безопасности связывается с клиентом, он убеждён в том, что действительно покупает авто и просит провести транзакцию.

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Количество потенциальных жертв мошенников пока не очень большое, но, учитывая рост популярности сценария и размер среднего чека мошенничества, возможные потери могут достигать миллионов рублей.

Банк отслеживает нетипичное платежное поведение наших клиентов, но не может предотвратить мошенничество, когда клиенты, даже после звонка сотрудников службы безопасности, требуют разблокировки операции и настаивают на переводе. Для покупки подержанного авто из-за рубежа стоит использовать только проверенных специалистов и каналы с большой аудиторией и хорошей репутацией. А также настаивать на оформлении документов с указанием паспортных данных этих специалистов, например, договора на оказание услуг, предупреждают эксперты.

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