В Белоруссии будут выпускать конкурента Lada Vesta

Платформа, на которой он базируется, уже успела собрать положительные отзывы в России. Но пока это первые впечатления владельцев. А будет ли надежность?

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Седаны Geely Emgrand нового поколения появились в Республике Беларусь, где у бренда Geely функционирует завод «БелДжи». Пока речь идет лишь о трех тестовых экземплярах — вероятно, с их помощью будут выявлять нюансы сборки и локализации. «Китайские автомобили» напоминают, что доступный седан с механической коробкой передач руководство «БелДжи» планировало тестировать еще летом 2021 года.

Судя по всему, спустя год процессу все же дан старт. Если новый Geely Emgrand попадет на конвейер «БелДжи», у модели будут большие шансы оказаться в России: именно это предприятие поставляет в РФ собираемые из комплектов кроссоверы Tugella, а главное — Atlas Pro и Coolray, производимые по полному циклу.

Как раз с Coolray четвертое поколение Emgrand является близким родственником: машины построены на одной платформе BMA. У тестовых автомобилей, по данным источника, 109-сильный атмосферник и механическая коробка передач. Габариты — 4638 х 1820 х 1460 мм при колесной базе 2650 мм. Она-то осталась неизменной, тогда как длина выросла на 7 мм, а ширина — сразу на 31 мм.

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По размерам и прежний, и, тем более, новый Эмгранд куда ближе к машинам вроде Toyota Corolla, но ценовую нишу модель будет, очевидно, делить с гораздо более бюджетной Вестой.

Впрочем, в плане репутации Lada выглядит куда внушительнее, нежели предшественник той модели, с которой Geely вновь прицеливается на рынок РФ.

«Третий» Эмгранд с пробегом можно купить сейчас совсем недорого, но это неспроста.

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Фото: Geely