Geely Emgrand EC7 с пробегом: почему так дешево?

Подержанный седан размером с Тойоту Короллу продается по цене Лады Гранты.

Модель вошла в историю как первый «китаец», получивший 4 звезды EuroNCAP. Ориентиром при разработке была Corolla.

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Для нашего рынка Emgrand EC7 собирали в Черкесске (с 2016 года — в Беларуси).

Пару лет EC7 был самым продаваемым китайским седаном — суммарный тираж свыше 34 тысяч! Выпускали также хэтчбек, на него пришлось около 10% продаж.

Вышедший в 2016 году Emgrand 7 подавали как новое поколение, в реальности это рестайлинг.

Geely Emgrand EC7

Достоинства

Недорого — при богатом оснащении.

Просторный и комфортный салон.

Багажник, вообще-то, не выглядит на декларируемые 680 л, но достаточно просторен. У хэтчбека он, естественно, меньше — 390 л.

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Недостатки

Быстро ржавеет.

Низкое качество сборки и многих комплектующих.

Моторы

Маркировка моторов — JL4G15 и JL4G18 — намекает на родство с Mitsubishi, однако по конструкции они близки к тойотовской серии ZZ. Geely заявляет, что все моторы собственной разработки. Отчасти так и есть, поскольку применены и оригинальные решения.

Как бы там ни было, нет никаких претензий по надежности к двигателям 1.5 (98 л.с.) и 1.8 (126 л.с.). Меньший обвиняют только в нехватке силенок для столь крупной машины и недостатке тяги на низах.

Оба — с цепным приводом ГРМ. Цепь может растянуться к 150 тысячам км, поэтому ее советуют проверять после сотни. На этом же рубеже может сказаться накопление нагара — возрастет расход масла.

Коробки передач

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Редкий случай, когда не слишком надежна банальная пятиступенчатая механика. Гул и вой на пробегах в районе 100–150 тысяч км указывают на износ подшипников и шестерен — чаще в сочетании с более мощным мотором. По счастью, ремонт прост и недорог.

Единственная альтернатива МКП — бельгийский вариатор Punch VT2. Он как раз выполнен с большим запасом прочности, многие годы требует только замены трансмиссионной жидкости и фильтра. Как и прочие агрегаты этого типа, плохо переносит резкие ускорения, особенно зимой в непрогретом виде. Ресурс свыше 200 тысяч км. Есть проблема с поиском некоторых запчастей — и оригинальные очень дороги.

Эксплуатационные болячки

Все резиносодержащие элементы подвески — слабые места. Также недолговечны опорные подшипники. Первая радикальная переборка обычно требуется при пробегах 50–80 тысяч. Еще раньше посторонние звуки начинает издавать рулевой механизм — помимо изношенных втулок, находят недотянутые при сборке болты. Опоры двигателя могут заскрипеть к 50 тысячам км.

Зимой многочисленны проблемы с дверными замками. Иногда они не желают открываться, а иногда закрываться, причем смазка и применение специальных жидкостей помогают не всегда и ненадолго. Материалы по теме Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты

Лампочки дневных ходовых огней перегорают с частотой полгода-год, замена их требует серьезных усилий. Проводка в условиях соленой городской зимы окисляется быстро, что порождает различные сбои.

Нормальное явление для машин черкесской сборки — неравномерные и слишком широкие зазоры между деталями кузова, криво проложенные жгуты и недотянутый крепеж. Отзыв 2015 года для проверки крепления тормозных шлангов коснулся 27 тысяч машин в России — иногда они перетирались.

На вторичке часть недоделок может быть устранена предыдущим владельцем. Но, может, и нет — так что у покупки слегка лотерейный характер. Первое, с чего советуют начинать эксплу­атацию Эмгранда, — антикор везде, где только можно.

Euro NCAP (2011) — четыре звезды; водитель/пассажир — 75%; ребенок — 80%; пешеход — 42%; системы содействия безопасности — 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: Emgrand EC7 МКП

Оптимальный выбор: Emgrand EC7 CVT

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