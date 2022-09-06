Продать автомобили с пробегом стало сложнее — журнал За рулем

Продать автомобили с пробегом стало сложнее

В августе рынок бэушек упал на треть.

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В августе объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 392 тысячи единиц, что на 34% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, сообщает агентство «Автостат».

В Топ-5 популярных попали следующие бренды: Lada, доля которой в августе составила 25% от общего объема вторичного рынка, за ней с большим отставанием следует японская Toyota — 11%, потом корейские бренды Hyundai (6%), Kia (6%) и японский Nissan (5%).

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Все пять марок демонстрируют отрицательную динамику: так продукции АВТОВАЗа с пробегом в августе 2022 года было куплено на 22% меньше, чем год назад, Toyota завершила месяц с показателем минус 25%, Hyundai — минус 28%, Kia — минус 25%, Nissan — минус 27%.

Всего за восемь месяцев нынешнего года жители РФ приобрели около 4 млн подержанных легковых машин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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