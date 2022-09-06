Продать автомобили с пробегом стало сложнее

В августе объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 392 тысячи единиц, что на 34% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, сообщает агентство «Автостат».
В Топ-5 популярных попали следующие бренды: Lada, доля которой в августе составила 25% от общего объема вторичного рынка, за ней с большим отставанием следует японская Toyota — 11%, потом корейские бренды Hyundai (6%), Kia (6%) и японский Nissan (5%).
Все пять марок демонстрируют отрицательную динамику: так продукции АВТОВАЗа с пробегом в августе 2022 года было куплено на 22% меньше, чем год назад, Toyota завершила месяц с показателем минус 25%, Hyundai — минус 28%, Kia — минус 25%, Nissan — минус 27%.
Всего за восемь месяцев нынешнего года жители РФ приобрели около 4 млн подержанных легковых машин.
- Порой мошенники создают фейковые сайты, которые якобы специализируются на подержанных авто.
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС