Теперь в Правила дорожного движения можно вносить точечные изменения, и в любое время, без переиздания.

Материалы по теме В России ужесточат требования при получении прав одной категории

С 2021 года, во избежание путаницы, вносить точечные изменения в Правила дорожного движения было запрещено — разрешалось только переиздание ПДД с указанием даты редакции. Но теперь от этого решено уйти, так как многие изменения приходится откладывать в долгий ящик. Например, правила для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности.

Минтранс и МВД получили право до 2029 года вносить любые поправки в документ.

«После принятия станет возможно внесение изменений в Правила, не переиздавая их», — рассказал «Коммерсанту» источник в Белом доме.

Постановление осталось подписать премьер-министру Михаилу Мишустину, после чего ПДД начнут меняться.

«За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, будет внимательно следить за всеми изменениями и рассказывать о них.

Материалы по теме Нарушителей будут штрафовать через ЭРА-ГЛОНАСС

Также МВД получило право менять «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Поправки в него уже готовы, а значит скоро перечень изменится.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов