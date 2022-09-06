С 2021 года, во избежание путаницы, вносить точечные изменения в Правила дорожного движения было запрещено — разрешалось только переиздание ПДД с указанием даты редакции. Но теперь от этого решено уйти, так как многие изменения приходится откладывать в долгий ящик. Например, правила для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности.
Минтранс и МВД получили право до 2029 года вносить любые поправки в документ.
«После принятия станет возможно внесение изменений в Правила, не переиздавая их», — рассказал «Коммерсанту» источник в Белом доме.
Постановление осталось подписать премьер-министру Михаилу Мишустину, после чего ПДД начнут меняться.
«За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, будет внимательно следить за всеми изменениями и рассказывать о них.
Также МВД получило право менять «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Поправки в него уже готовы, а значит скоро перечень изменится.
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов