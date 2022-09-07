Автодилер раскрыл схему вывоза автомобилей из Казахстана в Россию

Через некоторое время страна может превратиться в «автомобильный хаб», считает перекупщик.

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Перекупщики массово вывозят новые автомобили из Казахстана в Россию, передает телеканал «Астана». По статистике таможни Татарстана, с начала года в регион пригнали 237 авто из соседней страны (год назад — всего 4 штуки).

Телеканал объясняет всплеск интереса тем, что в России наметился затяжной кризис в автомобильной промышленности: продажи новых машин уже упали на 70% на фоне повышения цен.

Разница на одну и ту же модель по разные стороны границы начинается с миллиона рублей, рассказывают частные дилеры. Дело перекупщиков процветает, а в интернете полно сайтов и форумов, на которых можно найти контакты и советы, как вывезти автомобиль из Казахстана.

Эксперты считают, что почти весь казахстанский парк новых автомобилей может «уехать» в Россию — ведь россиянам покупать у соседей авто географически удобно и выходит намного дешевле из-за курса валют и низких таможенных пошлин.

Что говорят перекупы

Частный дилер из России Олег Нурмухаметов помогает землякам с покупкой авто в Нур-Султане. Он рассказал, что достаточно найти казахстанца, который приобретет машину в автоцентре и отправит в РФ. По такой схеме мужчина уже продал более 50 легковушек и кроссоверов. Хотя начал работать только в июне.

«Формально первоначальным покупателем выступают казахские граждане. Чтобы произвести таможенную очистку, мы выплачиваем все таможенные пошлины в Казахстане, оплачиваем все портовые услуги, потом ставим автомобиль на автовоз и везем в Россию», — рассказал он в эфире телеканала.

Единственная трудность в этой схеме — конвертация рублей в тенге. Российские банки, в отличие от казахстанских, переводят деньги по невыгодному курсу, рассказал частный дилер. Но очевидно, что перекупы и тут нашли лазейку, просто рассказывать об этом в эфире им не очень интересно.

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Мужчина признался, что с казахстанцами приятно иметь дело, с обманом за все время он ни разу не сталкивался. Договорились о цене, ударили по рукам, отправили задаток — и всё в порядке.

Перекупщик также отметил, что этот рынок будет только процветать, ведь в казахстанские порты приходит много транзитных машин, которые для местного рынка даже и не были предназначены.