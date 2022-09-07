Покажут его уже в этом месяце, пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Как рассказал министр, новый российский внедорожник премиального класса Aurus Komendant будет показан 29 сентября 2022 года. Это заявление было сделано сегодня во время Восточного экономического форума.

«В конце этого месяца мы презентуем внедорожник», — цитирует РИА «Новости» Дениса Мантурова.

В данный момент подготовка Aurus Komendant к серийному производству, которая началась 18 июля, должна уже подходить к концу — выпуск планируется начать в конце ноября или начале декабря, рассказал министр.

Как и Aurus Senat, Komendant построен на единой модульной платформе, разработанной НАМИ, и оснащается силовой установкой с технологией мягкого гибрида. В ее основе лежит битурбированный бензиновый двигатель V8, а мощность составляет 598 л.с. Крутящий момент на колеса передается через 9-ступенчатый автомат.

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Следовательно, стоить Aurus Komendant должен не намного дороже, чем Aurus Senat, который предлагается по цене от 36,6 млн до 70 млн рублей.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности, Софья Сандурская/АГН «Москва»