Эксперт рассказал, что влияет на точность показаний спидометра

Прибор нередко показывает завышенные данные о скорости.

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Спидометры нередко показывают завышенные данные о скорости, и эту погрешность производители допускают сознательно, рассказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.

Прибор всегда минимум на 5%, максимум на 10% завышает показания скорости движения автомобиля. Если бы спидометр неправильно показывал в меньшую сторону, производители могли бы столкнуться с судебными исками от владельцев, которые были бы оштрафованы из-за превышения скорости и несоответствия показаний спидометра реальной скорости автомобиля. Поэтому производители закладывают возможную погрешность в сторону завышения показаний.

Он добавил, что на точность показаний спидометра может также влиять диаметр шин и степень их износа.

Правильные показания спидометра рассчитаны на новые и полностью накачанные шины максимально допустимого размера. В процессе эксплуатации шины стираются на пару сантиметров, и только за счет их износа спидометр может привирать на 2–3%.

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Диаметр колеса меньше, значит, число оборотов должно быть больше, чтобы проехать одно и то же расстояние, а большинство спидометров фиксируют не саму скорость, а частоту вращения чего-то — допустим, вторичного вала коробки передач или левого переднего колеса.

С другой стороны, если вы ставите колеса большего диаметра, значит, теоретически спидометр может занижать скорость.

Чтобы уж совсем точно узнать скорость, можно использовать специальные приборы, которые работают через спутниковые системы. Но это не просто функция в навигаторе, там значения не такие точные. Гонщики используют отдельные приборы, точные измерители скорости.