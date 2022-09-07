В топ-10 популярных кроссоверов августа вошли 5 «корейцев» и 3 «китайца»

В свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе рухнули на 62,4%, практически все модели, попавшие в топ-25 августа, также показали отрицательную динамику.
Лидирует в списке ведущих кроссоверов и внедорожников Lada Niva с результатом 2327 проданных машин, что на 32% меньше, чем в августе прошлого года.
Кроме нее в топ-10 вошли следующие модели:
- Haval Jolion — 1921 шт. (+177%)
- Geely Coolray — 1035 шт. (+36%)
- Hyundai Creta — 796 шт. (-85%)
- Kia Seltos — 688 шт. (-49%)
- УАЗ Patriot — 676 (-33%)
- Hyundai Tucson — 586 шт. (-63%)
- Kia Sportage — 517 шт. (-73%)
- Geely Atlas Pro — 515 шт. (не продавался)
- Hyundai Santa Fe — 490 шт. (-49%)
Если сравнивать с результатами предыдущего месяца, то Нива потеснила Крету, которая «уехала» с первой сразу на третью строчку, а в целом в списке на одного «китайца» стало меньше — кроссовер Geely Tugella ухудшил свой результат и вышел из Топ-10, а «кореец» Hyundai Tucson, наоборот, улучшил. Из всей ведущей десятки только три «китайца» показали положительную динамику. А еще 50% списка заняли «корейцы».
- Китайцы составили рейтинг качества своих брендов.
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