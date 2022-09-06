Китайцы составили рейтинг качества своих брендов

Лидирует в списке бренд Changan, но есть в нем и марки, пока не представленные в России.

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Китайское подразделение агентства J.D. Power опубликовало рейтинг качества автомобильных брендов, представленных на рынке КНР.

При составлении рейтинга эксперты подсчитывают проблемы, с которыми сталкиваются владельцы новых автомобилей в течение первых двух-шести месяцев эксплуатации авто. Качество определяется количеством дефектов, выявленных на 100 автомобилях, при этом чем меньше проблем, тем выше качество.

Конкретные диагностические вопросы включают 218 проблем в нескольких категориях: функции/элементы управления/дисплеи; экстерьер; интерьер; информационно-развлекательная система; сиденья; силовой агрегат; и климатическая система.

Среди проблем владельцы также дополнительно указывали неважный дизайн, запах в салоне, плохую шумоизоляцию, чрезмерно чувствительные тормоза и неудобные кресла.

В списке китайских марок, выпускающих самые надежные автомобили, оказались:

Changan — 209 проблем на 100 автомобилей

Chery — 215 PP100

GAC — 215 PP100

Geely — 216 PP100

Dongfeng Fengon — 219 PP100

Lynk & Co — 219 PP100

Tank — 220 PP100 (принадлежит Great Wall)

Jetour — 223 PP100 (суббренд Chery)

— 223 PP100 (суббренд Chery) Venucia — 223 PP100 (суббренд Dongfeng).

В среднем, качество новых автомобилей в Китае в 2022 году составило 213 проблем на 100 автомобилей (PP100; Problems Per 100 Vehicles), что на 2,8 PP100 больше, чем в 2021 году.

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Исследование 2022 года основано на ответах 3914 владельцев транспортных средств, которые приобрели свой автомобиль в период с июня 2021 года по март 2022 года в 70 крупных городах Китая.

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