Параллельный импорт продлят

Это значит, что компании будут охотнее вкладываться в закупку товаров, а иномарки не исчезнут из продажи совсем.

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В России продлен механизм параллельного импорта товаров. Он должен был перестать работать в конце 2022 года, но теперь, как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, срок действия будет увеличен. Насколько — пока не сообщается.

Дело в том, что, как объяснял в июле глава Минпромторга Денис Мантуров, правительство намерено выводить товары из списка разрешенных для параллельного импорта, постепенно — по мере их замещения.

Сам по себе параллельный импорт позволяет ввозить в нашу страну 50 групп товаров и более 200 брендов. В частности, благодаря ему каждый месяц в Россию ввозится около 2–3 тысяч иномарок Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Tesla, Skoda, Toyota, Jaguar, Jeep, Land Rover, Chrysler, Bentley и так далее.

Как рассказал «Автостату» директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер, параллельный импорт не сможет полностью заменить и возместить поставки автомобилей официальными импортерами. Но его доля может достигать 20–30%.

«Субъективное ощущение объема ввоза официальными дилерами автомобилей — порядка 2–3 тысяч штук ежемесячно. Безусловно, наибольшее распространение будут иметь автомобили премиум-сегмента, потому что независимо от стоимости автомобиля, что Volkswagen Polo, что Mercedes G63, будут занимать одно машиноместо на пароме или автовозе. Поэтому логистика примерно одинаковая, но возможность продать и получить более значимую маржинальность на более дорогих автомобилях, безусловно, выше», — объясняет генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Какие именно модели иранских автомобилей скоро появятся в России? Ответ вы найдете здесь.

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Фото: ТАСС