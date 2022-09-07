Дизельные авто в Европе могут встать из-за дефицита важного компонента

Нехватка реагента AdBlue может негативно сказаться на грузовых перевозках и иметь разрушительные последствия для экономики ряда стран.

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Нехватка сырья и в настоящее время особенно высокие затраты на энергию все больше влияют на автомобильную промышленность и ее клиентов. Кризис полупроводников остается горячей темой, не хватает европейцам магния и, следовательно, алюминия.

На Украине прекратилось производство электрокабелей для автомобилей, и выяснилось, что их в основном производили там, в результате один производитель автомобилей за другим сообщал об остановке производства на своих заводах.

Теперь приближается новая проблема: возник дефицит мочевины для производства жидкого реагента AdBlue, без которого не могут работать многие современные дизельные моторы.

Когда прошлой осенью цены на бензин уже взлетели до небес, первые производители Adblue объявили о сокращении производства. То же самое произошло в середине марта 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине.

AdBlue используют для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Современные дизельные автомобили с SCR-Kat (селективная каталитическая нейтрализация) впрыскивают Adblue в поток выхлопных газов, и в результате реакции оксиды азота и аммиак преобразуются в безвредные азот и водяной пар, что позволяет снизить содержание оксидов азота (NOx) в выхлопе дизельных двигателей на 90%. В дизельном автомобиле предусмотрен отдельный бак, который необходимо регулярно заправлять Adblue. Автомобиль расходует от одного до двух литров этого реагента на тысячу километров.

При низком уровне жидкости бортовой компьютер выдает ряд предупреждений. Если бак полностью опорожнен, двигатель может работать только в аварийном режиме.

В чем проблема?

AdBlue представляет собой водный раствор, состоящий из 32,5% высокоочищенной мочевины и 67,5% деминерализованной воды. Мочевина производится путем химической реакции аммиака и двуокиси углерода. Химическим компаниям-поставщикам, таким как BASF или SKW, природный газ нужен для производства аммиака, и именно здесь кроется проблема. Из-за нынешних высоких цен на природный газ компании сократили производство аммиака или, как в случае с SKW, полностью его остановили (с середины августа), поскольку это теперь экономически не выгодно. А без аммиака производство Adblue невозможно.

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Причем проблема касается не только легковых автомобилей, многие строительные машины и даже корабли также нуждаются в растворе мочевины для очистки выхлопных газов. Но особенно актуален AdBlue в секторе грузовых автомобилей. Однако у поставщиков и дилеров все чаще возникают проблемы с доставкой этого компонента.

Фото: DPA/TASS