Импортозамещение в действии: «Амкодор» представил новую технику

Несмотря на санкции, введенные Евросоюзом в отношении предприятия еще два года назад, оно не только не снизило, но и с каждым годом наращивает производство и создает новые модели.

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Сегодня холдинг «Амкодор» активно развивается, строит новые заводы, модернизирует существующие, создает и производит новые машины, узлы и агрегаты.

В сентябре состоялась презентация четырех машин, сошедших с конвейера в августе 2022 года. Это лесопогрузчик AMKODOR FL70H, погрузчик универсальный AMKODOR W700C, машина рубильная АМКОДОР 2904–01и бункер-перегрузчик AMKODOR STS303B. Одновременно представили более 100 наименований импортозамещающих узлов и агрегатов.

Лесопогрузчик AMKODOR FL70H предназначен для погрузки круглых лесоматериалов на складах лесозаготовительных организаций и лесоперерабатывающих площадках в транспортные средства и в штабеля, а также разгрузки лесовозного транспорта и разборки штабелей. Машина современная по дизайну и оснащению: в ней применены усиленная балка стрелы с увеличенным обзором, усиленная передняя рама и задняя рама со съемными литыми противовесами.

В конструкции машины применены шарнирно-сочлененные рамы «Амкодор», автоматическая коробка переключения передач и ведущие мосты нового поколения производства «Амкодор-Унимод».

Универсальный погрузчик AMKODOR W700C предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах 1-3-й категорий без предварительного рыхления и на грунтах 4-й категории после предварительного рыхления.

Погрузчик комплектуется гидромеханической трансмиссией собственной разработки, ведущими мостами повышенной надежности и современной электрогидравликой. Локализация этих машин составляет 76%.

Проходимость и устойчивость рубильной машины АМКОДОР 2904–01 позволяют ей работать как на лесосеке, так и на нижнем складе. Рубильный модуль высокой производительности (150 м3/ч насыпных материалов) дает возможность оперативно перерабатывать скопившиеся на лесосеке лесоматериалы и получать калиброванную щепу высокого качества.

Бункер-перегрузчик STS303B — это тракторный полуприцеп, оборудованный шнековой выгрузной системой, который используется для приемки зерна с комбайнов на ходу и дальнейшей перегрузки в автотранспорт, стоящий на краю поля.

Машина способна работать в любом полевом сезоне и участвовать в таких агропроцессах, как сев, уборка урожая, внесение удобрений, загрузка вагонов, хранение и других.

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«Амкодор» постоянно ведет работу по импортозамещению. Это позволило заместить импортные комплектующие и обеспечить стабильное производство с использованием 100-процентной элементной базы Союза Беларуси и России. Более 70% комплектующих производятся на заводах холдинга «Амкодор».

Справка

Белорусская компания «Амкодор» создана в 1927 году. Предприятие производит более 130 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. В составе холдинга — 22 завода, которые выпускают более 6500 наименований продукции. Численность сотрудников холдинга превышает 7 тыс. человек.

Фото: «Амкодор»