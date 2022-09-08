Столичные эвакуаторы перевыполнили план по «премиуму» — журнал За рулем

Столичные эвакуаторы перевыполнили план по «премиуму»

Например, число перемещенных Bentley выросло в три раза.

Материалы по теме
В Москве пресекли пробег мажоров на элитных иномарках. Среди них есть известные

За 3 месяца эвакуаторы «Московского паркинга» переместили почти 1,4 тыс. дорогих авто на спецстоянку.

Их владельцы не соблюдали правила парковки и стояли в неположенных местах. Чаще всего среди таких авто перемещали:

  • Mercedes-Benz — 256
  • Porsche — 221
  • BMW — 198
  • Audi — 61
  • Tesla — 18
  • Bentley — 12

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Материалы по теме
Штраф за громкий выхлоп, музыку и сигнализацию

Есть и «перевыполнения» плана: так, во второй половине лета число перемещенных Bentley выросло в 3 раза, а Mercedes-Benz и Porsche увеличилось вдвое. А вот нарушителей на Tesla стало меньше: за первые 1,5 месяца лета на спецстоянку попали 17 машин, за вторые — только одна.

Департамент транспорта просит не забывать о правилах парковки, дороги должны быть удобными и безопасными для всех.

Фото: Дептранс Москвы

Наше новое видео
Российский Haval Dargo: 5 неожиданных (и полезных!) особенностей
Неубиваемая иномарка едет в Россию: ждем в 2022-м
Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров105
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: