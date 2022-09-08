Столичные эвакуаторы перевыполнили план по «премиуму»

За 3 месяца эвакуаторы «Московского паркинга» переместили почти 1,4 тыс. дорогих авто на спецстоянку.
Их владельцы не соблюдали правила парковки и стояли в неположенных местах. Чаще всего среди таких авто перемещали:
- Mercedes-Benz — 256
- Porsche — 221
- BMW — 198
- Audi — 61
- Tesla — 18
- Bentley — 12
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Есть и «перевыполнения» плана: так, во второй половине лета число перемещенных Bentley выросло в 3 раза, а Mercedes-Benz и Porsche увеличилось вдвое. А вот нарушителей на Tesla стало меньше: за первые 1,5 месяца лета на спецстоянку попали 17 машин, за вторые — только одна.
Департамент транспорта просит не забывать о правилах парковки, дороги должны быть удобными и безопасными для всех.
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Фото: Дептранс Москвы