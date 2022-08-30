В Москве задержали 107 участников автопробега «Богатые и успешные»

Они собирались принять участие в автопробеге элитных автомобилей в центре Москвы, но полиция сорвала их планы.

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Автомобили правонарушителей помещены на специализированную стоянку.

«Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов, в том числе 61 по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ („Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка“)», — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Среди известных персон — бывший мэр Архангельска Александр Донской. Он получил 15 суток за нарушение порядка при автопробеге в центре Москвы. Своей вины не признает и утверждает, что во время задержания сотрудники полиции нанесли ему ушибы.

В пресс-службе районного суда сообщили, что в ближайшее время будут рассмотрены аналогичные протоколы в отношении Гагика Гиносяна, Екатерины Царевой, Анастасии Зуевой, Дарьи Костенко, Светланы Рудой, Татьяны Березуцкой, Романа Кубаева, Тимура Унарокова, Александра Паульса, Романа Малышева, Тамари Колбая, Веры Колесниковой, Евгения Завада, Дмитрия Гантимурова, Вячеслава Качаева, Татьяны Ташмухамедовой, Александра Белого, Махабат Омурбековой и Екатерины Яковлевой.

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Братья Алексей Хитров и Сергей Хитров получили по 15 суток административного ареста за организацию несанкционированного автопробега. Олег Величай — 8 суток ареста, а его друг Денис Королев и гражданин Белоруссии Игорь Блыщик — по 10 суток. Полировщик машин Игорь Аксенов получил 7 суток ареста.

Напомним, на машинах, которые должны были продефилировать по центру столицы, планировали поместить наклейки «Богатые и успешные». Среди машин замечены Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Corvette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II.