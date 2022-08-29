В Москве пресекли пробег мажоров на элитных иномарках. Среди них есть известные

Несогласованную массовую акцию пытались провести в минувшие выходные, на «суперралли» даже продавали билеты, и весьма недешево.

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей. Причем полиция заранее предупреждала участников о недопустимости проведения несогласованного мероприятия, но они все равно стали съезжаться на своих суперкарах. По замыслу организаторов, все они должны были собраться недалеко от Москвы-Сити, а затем с ветерком прокатиться по Москве и окрестностям. И даже собирались прицепить на свои машины наклейки «Богатые и успешные».

Всего в элитном пробеге планировали принять участие более 170 машин, среди которых Lamborghini, Rolls—Royce Phantom, Ferrari, Mercedes—Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II. В настоящее время большая часть суперкаров находится на специализированной площадке, где их проверяют на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию: тонировка, выхлоп и прочий тюнинг.

Что касается участников, то, в частности, в отдел полиции был доставлен бывший мэр Архангельска Александр Донской, а организатором мероприятия выступил предприниматель Алексей Хитров. Представился он «инвестором, специалистом по блокчейну и криптовалютам». Посты размещал в запрещенных соцсетях, а билеты на ралли продавал от 36 тыс. до 270 тыс. рублей. Среди участников был замечен криптоинвестор Александр Вайс и другие криптоэнтузиасты, молодые миллионеры и прочие, пишет fishki.net.

Вот что написал по этому поводу в своем Телеграм-канале первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров:

Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки-воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни.

А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор! Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов «пробега».

А может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать.

Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС и соцсети

Видео: YouTube