Завод «Москвич» возобновит работу к концу года

Власти Москвы планируют возобновить работу завода «Москвич» к концу года, все планомерно к этому идет, передает РИА Новости слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Заммэра отметил, что в целом видно существенное снижение продаж по авторынку, порядка 30% от общего объема годом ранее.
Нельзя сказать, что нынешняя ситуация на авторынке располагает к оптимизму, и тех планов, которые были ранее, никто не строит, но с появлением новых компаний, в том числе китайских, наблюдается постепенное оживление, сказал он в рамках Московского финансового форума. Не может не радовать возобновление работы АВТОВАЗа, отметил Владимир Ефимов.
Напомним, в мае французский автоконцерн Renault передал свой завод «Рено Россия» Правительству Москвы, после завершения сделки название предприятия было изменено на «Москвич».
Ранее столичные власти анонсировали, что на заводе будут выпускать четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе выпуск автомобилей с глубокой локализацией.
- На заводе планируют разработать уникальную автомобильную платформу.
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Фото: АГН «Москва»