Завод «Москвич» возобновит работу к концу года

Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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Власти Москвы планируют возобновить работу завода «Москвич» к концу года, все планомерно к этому идет, передает РИА Новости слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Заммэра отметил, что в целом видно существенное снижение продаж по авторынку, порядка 30% от общего объема годом ранее.

Нельзя сказать, что нынешняя ситуация на авторынке располагает к оптимизму, и тех планов, которые были ранее, никто не строит, но с появлением новых компаний, в том числе китайских, наблюдается постепенное оживление, сказал он в рамках Московского финансового форума. Не может не радовать возобновление работы АВТОВАЗа, отметил Владимир Ефимов.

Напомним, в мае французский автоконцерн Renault передал свой завод «Рено Россия» Правительству Москвы, после завершения сделки название предприятия было изменено на «Москвич».

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Ранее столичные власти анонсировали, что на заводе будут выпускать четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе выпуск автомобилей с глубокой локализацией.

На заводе планируют разработать уникальную автомобильную платформу.

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Фото: АГН «Москва»