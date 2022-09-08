МВД России и Беларуси объединились против нарушителей

Соглашение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения подписали Владимир Колокольцев и Иван Кубраков.

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Теперь иностранные номерные знаки (российские в Беларуси и белорусские в России) не избавят водителей-нарушителей от штрафов с камер — ведомства наших стран будут обмениваться информацией.

«В городе Чолпон-Ате Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков подписали Соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Другая сторона медали — повышение степени правовой защиты водителей России и Беларуси во время их поездок по странам. Сотрудничество МВД защитит их от необоснованного привлечения к ответственности благодаря всё тому же информационному обмену между правоохранительными структурами обеих стран.

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Глава МВД России подчеркнул, что Соглашения в развитии нормативно-правовой базы имеет огромное значение двустороннего сотрудничества.

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Фото: АГН «Москва»