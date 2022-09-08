МВД России и Беларуси объединились против нарушителей — журнал За рулем

МВД России и Беларуси объединились против нарушителей

Соглашение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения подписали Владимир Колокольцев и Иван Кубраков.

Материалы по теме
ГИБДД завела базу неплательщиков штрафов

Теперь иностранные номерные знаки (российские в Беларуси и белорусские в России) не избавят водителей-нарушителей от штрафов с камер — ведомства наших стран будут обмениваться информацией.

«В городе Чолпон-Ате Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков подписали Соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Другая сторона медали — повышение степени правовой защиты водителей России и Беларуси во время их поездок по странам. Сотрудничество МВД защитит их от необоснованного привлечения к ответственности благодаря всё тому же информационному обмену между правоохранительными структурами обеих стран.

Материалы по теме
Лекарства не для водителей начнут маркировать

Глава МВД России подчеркнул, что Соглашения в развитии нормативно-правовой базы имеет огромное значение двустороннего сотрудничества.

Фото: АГН «Москва»

Наше новое видео
Автомобиль для Сталина: тест Packard 180
Российский Haval Dargo: 5 неожиданных (и полезных!) особенностей
Неубиваемая иномарка едет в Россию: ждем в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров307
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: