Доступ в автомобили станет возможен с помощью биометрического «ключа»

Владельцу нужно просто подойти к своему транспортному средству.

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Производитель интерьеров Grupo Antolin и поставщик детекторов Trinamix разрабатывают систему доступа к транспортному средству с помощью распознавания по лицу.

Trinamix, которая является «дочкой» компании BASF, имеет опыт в области биометрической безопасности и активно работает на рынке смартфонов.

Система распознавания лиц Trinamix сертифицирована в соответствии с самыми высокими биометрическими стандартами безопасности. Он работает с уникальными, запатентованными алгоритмами, которые могут проверить, что это живой человек и соответственно предоставить ему доступ.

Система аутентифицирует водителя с помощью биометрических характеристик, как только он приближается к автомобилю. Таким образом потребителям хотят предложить максимальное удобство без ущерба для защиты данных. Кроме того, автомобиль станет практически невозможно угнать, потому что ваше лицо уникально. Точно так же, как биометрия повлияла на безопасность и удобство использования смартфонов, она может оказать такое же воздействие и на автомобильную промышленность.

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«Интегрируя биометрические решения в наши компоненты, мы можем предложить нашим клиентам инновационные системы, которые сочетают умное освещение, электронику и интеллектуальные поверхности с аутентификацией по лицу», — говорит Марта Куэвас, директор подразделения Grupo Antolin Lighting & HMI.

Водители уже выбирают автомобили с «бесключевым доступом», но автомобильная промышленность не стоит на месте, и следующим шагом может стать биометрия, в качестве ключа от вашего автомобиля.