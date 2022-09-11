У вас действительно новый автомобиль? Опрос «За рулем»

Многие не без основания полагают, что лучший автомобиль — это новый автомобиль. Он свежий и блестящий, салон не затерт и в нем присутствует запах именно нового автомобиля. Все механизмы работают как часы, и от него не ждешь неприятных сюрпризов на дороге. Но оказалось, что само понятие слова «новый» в отношении автомобиля люди трактуют по-разному.
Разумеется, большинство из нас рациональные люди и мыслят логически — новый, значит новый — только что из автосалона, это ответ выбрали 65% читателей. Те, кто смотрит на жизнь практично, считают, что авто с пробегом не более 30 тыс. км и возрастом до года вполне подпадают под понятие новый — таких набралось 15% и 10% соответственно. На ответы «возрастом до трех лет» и с пробегом не более 60 тыс. км пришлось в общей сложности 10% голосов.
Комментарий эксперта
Илья Пименов, редактор «За рулем»:
А есть машины, которые и спустя много лет после выпуска выглядят, ездят и воспринимаются как новые. Хотя они очень редко встречаются, конечно. И по документам новыми считаться не могут.
Официально же новыми автомобилями в России являются те, которым нет трех лет (считается от даты выпуска). Так решили чиновники в первой половине 90-х (приказ ГТК России от 15.08.94 N 416). Вы можете не соглашаться, но это зафиксировано в законах РФ.
Справка
«Новые транспортные средства — транспортные средства, с момента выпуска которых прошло менее 3 лет включительно, независимо от величины пробега» (Государственный таможенный комитет Российской Федерации: приказ № 416 «Об утверждении общих правил перемещения через таможенную границу Российской Федерации транспортных средств физическими лицами»; раздел 1, пункт 1.4).
- Перекупщик раскрыл схему вывоза автомобилей из Казахстана в Россию.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Unsplash