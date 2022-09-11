У вас действительно новый автомобиль? Опрос «За рулем» — журнал За рулем

У вас действительно новый автомобиль? Опрос «За рулем»

Представьте, что вы говорите знакомому: «Да у меня же новый автомобиль!». Но порой совсем не имея в виду, что только вчера выехали на нем из автосалона.

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Многие не без основания полагают, что лучший автомобиль — это новый автомобиль. Он свежий и блестящий, салон не затерт и в нем присутствует запах именно нового автомобиля. Все механизмы работают как часы, и от него не ждешь неприятных сюрпризов на дороге. Но оказалось, что само понятие слова «новый» в отношении автомобиля люди трактуют по-разному.

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У вас действительно новый автомобиль? Опрос «За рулем»

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Разумеется, большинство из нас рациональные люди и мыслят логически — новый, значит новый — только что из автосалона, это ответ выбрали 65% читателей. Те, кто смотрит на жизнь практично, считают, что авто с пробегом не более 30 тыс. км и возрастом до года вполне подпадают под понятие новый — таких набралось 15% и 10% соответственно. На ответы «возрастом до трех лет» и с пробегом не более 60 тыс. км пришлось в общей сложности 10% голосов.

Комментарий эксперта

Илья Пименов, редактор «За рулем»:

У вас действительно новый автомобиль? Опрос «За рулем»
 — Как и большинство респондентов, думаю, что новым может считаться автомобиль, недавно купленный в автосалоне и с минимальным пробегом. Но что такое «недавно купленный» и «минимальный пробег»? Если автомобиль покинул салон год назад и все это время стоял в сухом гараже — он новый. Но даже если ездил и накатал 30 000 км (больше среднестатистического) — относительно новый, хотя за этот срок автомобиль можно «уездить» так, что он будет хуже старого. Примеров масса.

А есть машины, которые и спустя много лет после выпуска выглядят, ездят и воспринимаются как новые. Хотя они очень редко встречаются, конечно. И по документам новыми считаться не могут.

Официально же новыми автомобилями в России являются те, которым нет трех лет (считается от даты выпуска). Так решили чиновники в первой половине 90-х (приказ ГТК России от 15.08.94 N 416). Вы можете не соглашаться, но это зафиксировано в законах РФ.

Справка

«Новые транспортные средства — транспортные средства, с момента выпуска которых прошло менее 3 лет включительно, независимо от величины пробега» (Государственный таможенный комитет Российской Федерации: приказ № 416 «Об утверждении общих правил перемещения через таможенную границу Российской Федерации транспортных средств физическими лицами»; раздел 1, пункт 1.4).

Фото: Unsplash

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