У вас действительно новый автомобиль? Опрос «За рулем»

Представьте, что вы говорите знакомому: «Да у меня же новый автомобиль!». Но порой совсем не имея в виду, что только вчера выехали на нем из автосалона.

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Многие не без основания полагают, что лучший автомобиль — это новый автомобиль. Он свежий и блестящий, салон не затерт и в нем присутствует запах именно нового автомобиля. Все механизмы работают как часы, и от него не ждешь неприятных сюрпризов на дороге. Но оказалось, что само понятие слова «новый» в отношении автомобиля люди трактуют по-разному.

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Разумеется, большинство из нас рациональные люди и мыслят логически — новый, значит новый — только что из автосалона, это ответ выбрали 65% читателей. Те, кто смотрит на жизнь практично, считают, что авто с пробегом не более 30 тыс. км и возрастом до года вполне подпадают под понятие новый — таких набралось 15% и 10% соответственно. На ответы «возрастом до трех лет» и с пробегом не более 60 тыс. км пришлось в общей сложности 10% голосов.

Комментарий эксперта

Илья Пименов, редактор «За рулем»:

Справка

«Новые транспортные средства — транспортные средства, с момента выпуска которых прошло менее 3 лет включительно, независимо от величины пробега» (Государственный таможенный комитет Российской Федерации: приказ № 416 «Об утверждении общих правил перемещения через таможенную границу Российской Федерации транспортных средств физическими лицами»; раздел 1, пункт 1.4).

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