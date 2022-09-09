Специалисты составили чек-лист необходимых вещей в машине

Эти предметы всегда должны быть под рукой, считают в столичном ЦОДД.

У каждого автовладельца на основании опыта сформировался перечень вещей, которые он постоянно возит с собой в машине. Есть такой и у специалистов дорожного патруля ЦОДД, который помогает на дороге автовладельцам, попавшим в затруднительную ситуацию. Предлагаем сверить списки.

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения рекомендуют следующий список предметов:

аптечка

огнетушитель

запаска

домкрат

знак аварийной остановки

стартовые провода

буксировочный трос

страховка и бланк европротокола

лампа-переноска

автомобильный компрессор

бумажные карты местности

перчатки

запасное зарядное устройство

видеорегистратор

фонарик

световозвращающий жилет

Этот набор инструментов и аксессуаров способен оказаться полезным любому, кто отправляется в путь, пусть даже недолгий и недалекий. И каждый волен дополнить этот список по своему усмотрению.

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А москвичам напоминают: если вам нужна помощь на дороге, в городе дежурят 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД и 12 машин паркона. У них есть все для оказания первой помощи или ремонта в случае неожиданной поломки.

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