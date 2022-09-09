АВТОВАЗ прокомментировал возможный рост цен на машины

Автомобили не подорожают, если будет выполняться одно условие, считает президент автогиганта.

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В последний раз отечественный производитель повышал цены совсем недавно — в начале августа изменились прайсы на модели Largus и Granta — но ситуация такова, что новые подорожания возможны буквально каждый день. На вопрос о ценовой политике АВТОВАЗа в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме ответил президент компании Максим Соколов.

Мы видим свою себестоимость, себестоимость наших производственных процессов — она выросла незначительно за этот период времени. Поэтому считаем, что те ценовые параметры, которых сегодня достиг рынок, в дальнейшем не будут увеличиваться, как это было в предыдущий период», — сказал Соколов.

Он добавил, что АВТОВАЗ не намерен повышать цены в том случае, если не будет каких-либо отягчающих внешних факторов с точки зрения роста стоимости компонентной базы.

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Президент признал, что, помимо кризиса поставок, завод столкнулся со значительным ростом цен компонентов, вызванным целым рядом факторов. По словам Соколова, подорожала электроника — и импортная, и та, что производится внутри страны. Некоторые компоненты выросли в цене в десятки раз. «Но это новые реалии, с которыми приходится работать», — заключил глава АВТОВАЗа.

Кроме того, Соколов рассказал, сколько деталей для сборки автомобилей Lada пока не импортозамещены.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС