Машины с пробегом вдруг начали дорожать

С приходом осени цены на автомобили начали расти в преддверии предполагаемого роста спроса после сезона отпусков. Эксперты считают, что повышение продолжится.
Надо отметить, что средневзвешенная стоимость подержанных автомобилей пока еще ниже той, которая наблюдалась на весеннем пике в апреле, и составляет 1,2 млн рублей, отметили в «Автостате». Это на 60% больше, чем в начале 2022 года. Средневзвешенная же цена автомобилей в возрасте до 7 лет сегодня составляет почти 2,3 млн рублей.
Рост средней цены некоторые эксперты связывают с тем, что на рынке активно раскупаются недорогие автомобили. Их снятие с продажи влияет на картину в целом. Следовательно, речь идет не о повышении цен, а об изменении в предложении на рынке.
Сергей Удалов из «Автостата» считает, как пишут «Известия», что владельцы автомобилей начали «придерживать» автомобили из-за того, что купить машину на замену проблематично — виной тому дефицит новых предложений на рынке.
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