Назван кроссовер за 1,5 млн без недостатков — журнал За рулем

Назван кроссовер за 1,5 млн без недостатков

Он компактный, вместительный, экономичный и неприхотливый, а главное - надежный.

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На вторичном рынке есть немало автомобилей, которые стоит рассмотреть к покупке в первую очередь. Как правило, среди машин с пробегом ценятся надежные и неприхотливые машины, и «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, регулярно рассказывает своим читателям о таких вариантах.

В этот раз эксперт «За рулем» Александр Виноградов искал надежный, комфортный и неприхотливый кроссовер за 1,5 млн рублей.

Что может предложить вторичка? Mazda CX-5! Эта машина идеальна как для путешествий, так и для города — ее габариты водителем чувствуются отлично.

Какую версию стоит взять за 1,5 млн рублей?

Назван кроссовер за 1,5 млн без недостатков

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Любую бензиновую. Переднеприводные экземпляры будут 2016 года выпуска, а полноприводные — года на два-три старше. Большинство из них оснащены 2-литровыми двигателями. Есть и варианты с моторами 2.5.

А вот хлопотные дизельные версии лучше не брать.

Назван кроссовер за 1,5 млн без недостатков

Слабых мест Александр Виноградов насчитал всего три:

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  • Ремень привода навесных агрегатов из-за системы старт-стоп (i-stop) изнашивается быстро. Но это не относится к тем экземплярам, владельцы которых постоянно отключают эту систему.
  • Лобовое стекло и лакокрасочное покрытие могут оказаться не в лучшем состоянии, поэтому некоторые оклеивают их защитной пленкой: это уменьшает количество сколов и сокращает очаги ржавчины.
  • Используемые для обивки интерьера материалы не самые износостойкие, поэтому будьте готовы к потертостям в салоне, особенно рулевого колеса и кресла водителя.

В остальном, при своевременном и надлежащем обслуживании, кроссовер хлопот не доставляет и прослужит многим владельцам.

Еще о четырех столь же надежных кроссоверах читайте в оригинальной статье Александра Виноградова «„5 кроссоверов за 1,5 миллиона, у которых нет недостатков (ну, почти!)“.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

Mazda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.

Недостатки:

Двигатели скайэктив — повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.

Комментарий:

Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.

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