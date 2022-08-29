Назван кроссовер за 1,5 млн без недостатков

Он компактный, вместительный, экономичный и неприхотливый, а главное - надежный.

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На вторичном рынке есть немало автомобилей, которые стоит рассмотреть к покупке в первую очередь. Как правило, среди машин с пробегом ценятся надежные и неприхотливые машины, и «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, регулярно рассказывает своим читателям о таких вариантах.

В этот раз эксперт «За рулем» Александр Виноградов искал надежный, комфортный и неприхотливый кроссовер за 1,5 млн рублей.

Что может предложить вторичка? Mazda CX-5! Эта машина идеальна как для путешествий, так и для города — ее габариты водителем чувствуются отлично.

Какую версию стоит взять за 1,5 млн рублей?

Любую бензиновую. Переднеприводные экземпляры будут 2016 года выпуска, а полноприводные — года на два-три старше. Большинство из них оснащены 2-литровыми двигателями. Есть и варианты с моторами 2.5.

А вот хлопотные дизельные версии лучше не брать.

Слабых мест Александр Виноградов насчитал всего три:

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Ремень привода навесных агрегатов из-за системы старт-стоп (i-stop) изнашивается быстро. Но это не относится к тем экземплярам, владельцы которых постоянно отключают эту систему.

Лобовое стекло и лакокрасочное покрытие могут оказаться не в лучшем состоянии, поэтому некоторые оклеивают их защитной пленкой: это уменьшает количество сколов и сокращает очаги ржавчины.

Используемые для обивки интерьера материалы не самые износостойкие, поэтому будьте готовы к потертостям в салоне, особенно рулевого колеса и кресла водителя.

В остальном, при своевременном и надлежащем обслуживании, кроссовер хлопот не доставляет и прослужит многим владельцам.

Еще о четырех столь же надежных кроссоверах читайте в оригинальной статье Александра Виноградова « „5 кроссоверов за 1,5 миллиона, у которых нет недостатков (ну, почти!)“ .

Фото: Mazda