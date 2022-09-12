Получить права в России станет сложнее

Выход только один — повышение цен на обучение, говорят в отрасли.

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Автошколы в России стали закрываться одна за другой, утверждают в отрасли. Бизнес еле встал на ноги после пандемии и может не выдержать роста издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, при этом поток клиентов стремительно сокращается. Десять лет назад в России работало до 14 тыс. автошкол, сейчас — только 6–7 тыс. По стране в целом в те годы учиться водить приходило 3–5 млн человек, а сейчас вполовину меньше.

Эпидемия коронавируса и экономические сложности, связанные с санкциями, привели к тому, что предприятия потеряли в рентабельности, рассказали «Известиям» представители бизнеса.

Ближайшие месяцы заставят владельцев автошкол сделать выбор между закрытием и повышением цен на обучение, утверждают они.

До 2022 года интерес у людей к обучению в автошколах еще сохранялся, но этой весной количество будущих водителей заметно сократилось — примерно на 50% по сравнению с доковидными временами. Причины эксперт видят в том, что снизилась покупательная способность населения, машины и запчасти подорожали, стали менее доступными. Если нет возможности купить машину, зачем тогда права, рассуждают люди.

Кроме того, стремительный рост цен на машины и комплектующие ударил и по автошколам. Машины изнашиваются, а на новые у автошкол нет средств. Если на рынок не придут недорогие китайские машины, то 80% школ закроется.

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Цены всё равно вырастут

Останутся на плаву лишь те организации, у которых помещения находятся в собственности и есть госконтракты на подготовку водителей. Но цены на услуги всё равно вырастут, даже в тех школах, что останутся — минимум на 7–10 тыс. руб. Сейчас стоимость обучения доходит до 40 тыс. рублей. А курс за 50 тыс. руб. смогут позволить себе немногие, люди сейчас и за 20 тыс. не хотят учиться, сетуют в автошколах.

Есть и более оптимистическое мнение — спрос на автошколы будет расти, считает гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. Цены повышать все равно придется, но не кратно, а спрос на права будет, пока есть машины. Что касается проблем с пополнением автопарка, то их можно решить как за счет импортозамещения, так и с усилением присутствия на рынке азиатских производителей.

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Фото: Семен Лиходеев/ТАСС