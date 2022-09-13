Высокая цена объясняется тем, что это редкий премиальный автомобиль — всего таких было произведено 66 экземпляров.

Объявление о продаже ретроавтомобиля высшего класса ЗИЛ-117 1973 года выпуска появилось на Авито Авто. Это пятиместный лимузин с перегородкой, похожим владел Леонид Брежнев. Модель была спроектирована как более маневренная и скоростная версия знаменитого лимузина правительственного сопровождения ЗИЛ-114.

Автомобиль выставлен на продажу в Симферополе, по документам у него был всего один владелец, и сохранилась оригинальная учетная карточка. Выпустили лимузин в 1973 году, согласно объявлению, данный экземпляр является заводским оригиналом — номера деталей совпадают с номером кузова.

Лимузин оснащен 7-литровым двигателем мощностью 300 л.с., который позволяет ему развивать скорость до 200 км/ч, и автоматической коробкой передач.

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Салон полностью кожаный (и передние, и задние сиденья), в каждом ряду независимые блоки отопления и вентиляции.

В комплекте с автомобилем идут исторические атрибуты: сирена, мигалки и аппарат обеспечения спецсвязи.

Пробег у лимузина совсем скромный — всего 69 000 км.

ЗИЛ-117 стал первым в советском автомобилестроении седаном первого класса. В 1971 году модель была зачислена в Гараж особого назначения, став персональным автомобилем Леонида Ильича Брежнева в период с 1972 по 1982 год. Всего, не считая трех предсерийных образцов, было произведено 66 экземпляров.

Просит за свой автомобиль продавец 50 миллионов рублей.

Фото: Aвито Авто