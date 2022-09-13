Как теперь изменится цена ОСАГО

Такая экономия, ведь аналоги чаще стоят заметно дешевле оригинальных запчастей, обязательно отразится на стоимости полисов. Кроме того, с сегодняшнего дня начинает действовать расширенный тарифный коридор ОСАГО.
Естественно, стоимость полисов ОСАГО при таких нововведениях изменится. Для кого-то страховка подорожает, а для определенной группы водителей — нет. В некоторых случаях ОСАГО может даже стать дешевле.
«Есть недотарифицированные сегменты страхователей, основной рост цен на ОСАГО можно прогнозировать именно для них. В то же время большинство автовладельцев — аккуратные и дисциплинированные водители, которые не провоцируют ДТП и, следовательно, страховщики не выплачивают страховое возмещение по их вине. Для таких автовладельцев даже в нынешней ситуации с существенным подорожанием запасных частей роста стоимости полисов или не будет, или он будет не таким чувствительным, как для аварийных водителей», — рассказал «РГ» президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Конкуренция страховщиков за хорошего клиента, которая наблюдается уже не первый год, не позволяет выставлять таким клиентам очень высокий тариф. Для части водителей премия может быть и вовсе меньше, чем в предыдущие периоды. Например, во втором квартале 2022 года максимальную скидку по ОСАГО имел каждый третий водитель.
«Кроме того, не стоит забывать, что один и тот же автовладелец может быть по-разному оценен разными страховщиками. Поэтому, если вам кажется, что конкретный страховщик предложил слишком большую цену с учетом вашей безаварийной истории или исходя из иных соображений, можно посмотреть, что предлагают другие страховщики и выбрать оптимальный для себя вариант», — напомнил Игорь Юргенс.
- Тем временем некоторые эксперты предсказывают волну отказов от полисов ОСАГО.
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»