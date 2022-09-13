Как теперь изменится цена ОСАГО

Напомним, тарифный коридор расширен, а выплаты после ДТП стали рассчитывать с учетом неоригинальных запчастей.

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Такая экономия, ведь аналоги чаще стоят заметно дешевле оригинальных запчастей, обязательно отразится на стоимости полисов. Кроме того, с сегодняшнего дня начинает действовать расширенный тарифный коридор ОСАГО.

Естественно, стоимость полисов ОСАГО при таких нововведениях изменится. Для кого-то страховка подорожает, а для определенной группы водителей — нет. В некоторых случаях ОСАГО может даже стать дешевле.

«Есть недотарифицированные сегменты страхователей, основной рост цен на ОСАГО можно прогнозировать именно для них. В то же время большинство автовладельцев — аккуратные и дисциплинированные водители, которые не провоцируют ДТП и, следовательно, страховщики не выплачивают страховое возмещение по их вине. Для таких автовладельцев даже в нынешней ситуации с существенным подорожанием запасных частей роста стоимости полисов или не будет, или он будет не таким чувствительным, как для аварийных водителей», — рассказал «РГ» президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

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Конкуренция страховщиков за хорошего клиента, которая наблюдается уже не первый год, не позволяет выставлять таким клиентам очень высокий тариф. Для части водителей премия может быть и вовсе меньше, чем в предыдущие периоды. Например, во втором квартале 2022 года максимальную скидку по ОСАГО имел каждый третий водитель.

«Кроме того, не стоит забывать, что один и тот же автовладелец может быть по-разному оценен разными страховщиками. Поэтому, если вам кажется, что конкретный страховщик предложил слишком большую цену с учетом вашей безаварийной истории или исходя из иных соображений, можно посмотреть, что предлагают другие страховщики и выбрать оптимальный для себя вариант», — напомнил Игорь Юргенс.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»