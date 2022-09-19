«Автотека» разыграет Toyota Camry 3.5 среди купивших отчет по любому автомобилю — журнал За рулем

«Автотека» разыграет Toyota Camry 3.5 среди купивших отчет по любому автомобилю

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Сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» запускает «очень простой конкурс», в котором можно выиграть Toyota Camry 3.5 с пробегом. Для участия достаточно купить на сайте «Автотеки» хотя бы один отчет по любому автомобилю в период с 12 сентября по 5 октября 2022 года и авторизоваться через личную почту для получения уникального номера участника.

Как принять участие в конкурсе?

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно заказать на сайте «Автотеки» хотя бы один отчет по любому автомобилю в период с 12 сентября по 5 октября 2022 года. Отчет «Автотеки» поможет выбрать автомобиль с пробегом: узнать реальный пробег и историю эксплуатации, в том числе количество владельцев, участие в ДТП, историю ремонтов, информацию об ограничениях и нахождении в залоге, использовании в такси или каршеринге и многое другое. После покупки отчета достаточно зайти на сайт конкурса и нажать кнопку «Участвую». На почту придет уникальный номер, который во время прямого эфира позволит узнать результаты конкурса.

«Автотека» разыграет Toyota Camry 3.5 среди купивших отчет по любому автомобилю

Где узнать результаты конкурса и какие еще призы получат участники?

Результаты конкурса будут озвучены 6 октября 2022 года во время прямого эфира на странице конкурса и в официальной группе «Автотеки» в VK (ссылка на трансляцию розыгрыша будет опубликована 6 октября в группе). Победитель конкурса получит главный приз — автомобиль с пробегом Toyota Camry 3.5.

Кроме того, участники конкурса получат дополнительные призы от «Автотеки» и партнеров FIT SERVICE и Авито Доставки.

Подробнее узнать об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов по результатам конкурса, сроках и порядке их получения можно на сайте события.

По любым вопросам о конкурсе, пожалуйста, пишите на почту: [email protected]


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