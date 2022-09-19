«Автотека» разыграет Toyota Camry 3.5 среди купивших отчет по любому автомобилю

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Сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» запускает «очень простой конкурс», в котором можно выиграть Toyota Camry 3.5 с пробегом. Для участия достаточно купить на сайте «Автотеки» хотя бы один отчет по любому автомобилю в период с 12 сентября по 5 октября 2022 года и авторизоваться через личную почту для получения уникального номера участника.

Как принять участие в конкурсе?

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно заказать на сайте «Автотеки» хотя бы один отчет по любому автомобилю в период с 12 сентября по 5 октября 2022 года. Отчет «Автотеки» поможет выбрать автомобиль с пробегом: узнать реальный пробег и историю эксплуатации, в том числе количество владельцев, участие в ДТП, историю ремонтов, информацию об ограничениях и нахождении в залоге, использовании в такси или каршеринге и многое другое. После покупки отчета достаточно зайти на сайт конкурса и нажать кнопку «Участвую». На почту придет уникальный номер, который во время прямого эфира позволит узнать результаты конкурса.

Где узнать результаты конкурса и какие еще призы получат участники?

Результаты конкурса будут озвучены 6 октября 2022 года во время прямого эфира на странице конкурса и в официальной группе «Автотеки» в VK (ссылка на трансляцию розыгрыша будет опубликована 6 октября в группе). Победитель конкурса получит главный приз — автомобиль с пробегом Toyota Camry 3.5.

Кроме того, участники конкурса получат дополнительные призы от «Автотеки» и партнеров FIT SERVICE и Авито Доставки.

Подробнее узнать об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов по результатам конкурса, сроках и порядке их получения можно на сайте события.

По любым вопросам о конкурсе, пожалуйста, пишите на почту: [email protected]