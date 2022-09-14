Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Трагедия случилась во время путешествия по Дальнему Востоку, где журналист собирал материал для новой книги.

В ходе экспедиции по Дальнему Востоку скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, об этом сообщил Telegram-канал издания. Владимиру Николаевичу было 68 лет. Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, причиной смерти стал инсульт. Целью очередного масштабного путешествия Сунгоркина был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Сунгоркин начал заниматься журналистикой в 1976 году — тогда в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали он начал трудиться собственным корреспондентом «Комсомольской правды». Проработав в издании почти 20 лет, в 1997 году стал главным редактором. Кроме того, Владимир Сунгоркин являлся гендиректором ЗАО «Комсомольская правда».

С изданием «За рулем» его тоже многое связывало — это были как профессиональные, так и чисто человеческие, дружеские связи. Всего год назад он участвовал в нашем спецпроекте, посвященном пробегу от Москвы до мыса Немецкий. Отличное получилось тогда путешествие — впрочем, как и каждое с участием Сунгоркина... Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.

Фото: ТАСС / Демьяненко Роман, АГН «Москва», «За рулем»