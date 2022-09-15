Бывший главный конструктор АВТОВАЗа: российская техника будет деградировать

Процесс импортозамещения может быть успешным, но для этого нужно многое изменить, считает бывший глава инженерных подразделений АВТОВАЗа и УАЗа.

Прежде занимавший высшие инженерные должности на АВТОВАЗе и УАЗе автомобильный конструктор Сергей Курдюк в своем недавнем интервью рассказал, что, по его мнению, ждет российский автопром в том случае, если ситуация будет развиваться так, как сейчас. Курдюк считает, что инвестиционная политика в России не способствует развитию автомобильной промышленности.

В отсутствие управляемой политики локализации на уровне правительства/государства или специальных вновь созданных институтов, реализующих вменяемую политику с соответствующими инвестициями, автопром переориентируется на комплектующие из Азии — Китая, Индии, Ирана. Это приведет, скорее всего, к медленной деградации выпускаемой техники. Со временем она будет или вытеснена импортной — той же китайской, к примеру — или, в случае ограничения поставок извне, к стабильно низкоуровневым изделиям, слабо конкурирующим с импортными», — цитирует Сергея Курдюка информационный портал «Волга Ньюс».

В начале 2010-х Сергей Курдюк работал главным конструктором АВТОВАЗа, позже — возглавлял НТЦ УАЗа. Сейчас руководит лабораторией цифровых процессов разработки «Ладуга». Важные направления — конструирование редукторов для крупной техники и разработка собственного ПО

Экс-глава инженерного подразделения АВТОВАЗа считает, что в экономику страны нужно вводить мобилизационные методы — определение приоритетов на уровне государства, обеспечение инвестиций под 2–3% годовых, создание национальных проектов по локализации приоритетной группы комплектующих с участием OEM и поставщиков. Напомним, OEM — это компании, производящие компоненты, которые другие производители могут продавать под иными торговыми марками, OEM-производство развито в Китае.

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И если в России появятся нацпроекты по локализации приоритетной группы комплектующих с участием таких OEM-компаний и поставщиков, а перечень импортозамещения будет утвержден на уровне правительства и будет соответствовать национальным целям, российские и китайские компании смогут его реализовать, считает Сергей Курдюк.

Тем временем на КАМАЗе начали серийное производство кабин для среднетоннажных грузовиков Компас, изначально кабины поставлялись из Китая.

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Фото: информационный портал «Волга Ньюс», Раиса Ибрагимова / ТАСС