КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото — журнал За рулем

КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото

Это не традиционная вахтовка, а полноценный автобус среднего класса с каркасно-панельным монокузовом.

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На Петербургском международном газовом форуме отечественный флагман грузового автопрома представил новую модель вахтового автобуса КАМАЗ-6250. Машина разработана по заказу «Газпрома», позиционируется как автобус-вездеход и по желанию заказчика может комплектоваться различными вариантами ДВС: дизелем или же агрегатами, работающими на СПГ или КПГ.

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Выставочный экземпляр — с дизельным мотором на 290 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Для установок на КПГ запас хода может быть опционально увеличен до 550 км. Кроме того, в качестве опции для КАМАЗ-6250 предлагается так называемое северное исполнение.

КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото

Новинка получила полностью оригинальный дизайн, в маске передка угадывается стилистика новых грузовиков К5. Кузов базируется на шасси КАМАЗ-43502 (4х4), но новая модель — не грузовик с традиционной надстройкой вахтового типа, а полноценный автобус среднего класса с каркасно-панельным монокузовом, подчеркивают на КАМАЗе. Сварной силовой каркас из стальных труб, обеспечивающий сохранность пассажиров при опрокидывании, имеет внешнюю облицовку из композитов.

КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото

Передняя подвеска — с длиннолистовыми рессорами, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, что вкупе должно обеспечить требуемую плавность хода. Задняя подвеска — пневматическая, на четырех пневмоэлементах.

КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото

Салон может обеспечить размещение 32 пассажиров на сиденьях с трехточечными ремнями — или же 23 пассажиров и багажные отсеки. Посадку-высадку облегчает автоматическая выкатная подножка. Есть кондиционер и дополнительный отопитель.

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На КАМАЗе считают, что новые автобусы-вездеходы можно использовать для весьма широкого круга задач: в качестве передвижных лабораторий, переговорных офисов, медицинских кабинетов, инженерных центров, пунктов управления.

Фото: ВКонтакте / DS.302

КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото

Это не традиционная вахтовка, а полноценный автобус среднего класса с каркасно-панельным монокузовом.

КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото — фото 1359756КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото — фото 1359757КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото — фото 1359758КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото
КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото

Это не традиционная вахтовка, а полноценный автобус среднего класса с каркасно-панельным монокузовом.

КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото — фото 1359757КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото — фото 1359756КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото — фото 1359758КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото
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