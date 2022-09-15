Представлена замена ГАЗ-66

Это настоящий вездеход, разработанный на базе военного автомобиля, но для мирных целей.

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Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) представил шасси МЗКТ-450330, для которого готова вся документация. В данный момент автомобиль проходит сертификационные испытания и скоро может поступить в продажу.

Предположительно, сертификат может быть получен уже в октябре, а значит уже в ноябре новинка будет готова к продажам и в России.

Автомобиль оснащается турбодизельным двигателем Weichai китайского производства. Его мощность составляет 220 л.с., пишет РГ. Работает мотор в паре с шестиступенчатой коробкой передач Fast Gear.

Позже вездеход могут начать оснащать двигателем ЯМЗ мощностью 215 л.с., который будет работать в паре с 5-ступенчатой коробкой производства СААЗ.

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Привод МЗКТ-450330 — только постоянный полный, а подвеска — полностью независимая спереди и сзади. Грузоподъемность автомобиля составляет от 3,2 до 5 тонн.

Фото: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь