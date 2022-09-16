В Белоруссии будут выпускать бюджетный седан — журнал За рулем

В Белоруссии будут выпускать бюджетный седан

Поставлять его планируется в том числе и на российский рынок.

Материалы по теме
Иран везет к нам свои машины — сколько они стоят?

Собирать новый автомобиль должны на белорусском предприятии «БелДжи», директор которого, Геннадий Свидерский, и заявил о планах компании в эфире телеканала «Беларусь 1».

Сегодня предприятие выпускает кроссоверы Geely, и скоро на конвейер встанет новая модель — КХ11. Но это тоже кроссовер.

В Белоруссии будут выпускать бюджетный седанGeely Emgrand
Geely Emgrand

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Тем временем у рынка есть потребность в недорогом и практичном седане. Какая именно модель Geely будет собираться в Беларуси, неизвестно — Геннадий Свидерский об этом не рассказал. Но, вероятно, это будет либо новый Emgrand, либо новый Preface — актуальные поколения автомобилей.

Материалы по теме
Hyundai Solaris нового поколения — первые фото

Постановка новой модели на конвейер связана с тем, что предприятие решило проблему нарушения логистических цепочек поставок и вышло на полную мощность.

Фото: Geely

Наше новое видео
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?
Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров512
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: