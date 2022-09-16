В Белоруссии будут выпускать бюджетный седан

Поставлять его планируется в том числе и на российский рынок.

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Собирать новый автомобиль должны на белорусском предприятии «БелДжи», директор которого, Геннадий Свидерский, и заявил о планах компании в эфире телеканала «Беларусь 1».

Сегодня предприятие выпускает кроссоверы Geely, и скоро на конвейер встанет новая модель — КХ11. Но это тоже кроссовер.

Geely Emgrand

Тем временем у рынка есть потребность в недорогом и практичном седане. Какая именно модель Geely будет собираться в Беларуси, неизвестно — Геннадий Свидерский об этом не рассказал. Но, вероятно, это будет либо новый Emgrand, либо новый Preface — актуальные поколения автомобилей.

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Постановка новой модели на конвейер связана с тем, что предприятие решило проблему нарушения логистических цепочек поставок и вышло на полную мощность.

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Фото: Geely