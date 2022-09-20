Дилерам Renault предложат перейти в сеть автосалонов Lada

На данный момент у Renault в РФ остается всего около 7 тысяч нереализованных автомобилей, а чтобы вести бизнес, функций сервиса и ремонта недостаточно.

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У автосалонов дилерской сети марки Renault в России появится возможность перейти в дилерскую сеть Lada. Об этом заявил Алексей Тихомиров, генеральный директор АО «Лада Имидж» — структуры АВТОВАЗа, занимающейся реализацией запасных частей. Тихомиров отметил, что для ведения полноценного дилерского бизнеса нужно не только облуживать парк уже реализованных машин, но и продавать новые.

Фактически дилерам Renault предложено вместе с машинами французского бренда торговать автомобилями Lada. В России насчитывалось 155 автосалонов французской марки, и 90 из них продолжают работать в прежнем режиме, 42 компании параллельно занялись торговлей автомобилями с пробегом, а еще 16 — новыми машинами других брендов. И только 7 компаний вышли из бизнеса. «Автостат» сообщает, что на данный момент у Renault в РФ остается около 7 тысяч нереализованных автомобилей.

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Что касается гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей Renault, то оно, как и заявлялось ранее, полностью перешло под ответственность АВТОВАЗа. В частности, российский склад комплектующих и запчастей Renault сейчас находится в собственности «Лада Имидж». Почти все дилеры Renault на данный момент получают необходимые запчасти.

А собственным дилерам, реализующим автомобили Lada, АВТОВАЗ временно разрешил торговать моделями других брендов.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС