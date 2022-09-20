АВТОВАЗ придумал, как сделать Лады «резвее»

Можно будет энергично стартовать на грани пробуксовки колес и проходить повороты в легком скольжении.

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АВТОВАЗ запатентовал кнопочный переключатель, на который нанесена надпись «Sport».

Соответствующие документы появились в открытой части базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Небольшая деталь цилиндрической формы со светодиодным индикатором включенного состояния, очевидно, будет устанавливаться на переднюю панель.

Конкретно такие переключатели на автомобилях Lada раньше не применялись. Но у XRAY Cross (ныне снят с производства вместе с родительской моделью XRAY) кнопка «Sport» применялась в составе более крупного узла — контроллера режимов движения, регламентирующего разную чувствительность педали акселератора и степень вмешательства систем ABS и ESC.

В режиме «Sport» электроника позволяет стартовать на грани пробуксовки ведущих колес и не так строго гасит сносы и заносы, автомобиль более чутко реагирует на педаль газа (у машин с роботом АМТ на разгоне дольше держалась низшая передача), и, скорее всего, нажатие новой «одиночной» клавиши будет определять как раз такой алгоритм.

А вот каким моделям достанется функция — пока загадка. Может, ее получит анонсированная на следующий год Niva Sport с мотором, развивающим, по предварительным данным, 122 л.с.?

А главный претендент — это, пожалуй, спортивная версия Lada Vesta NG.

Напомним, двигатель 1.8 нынешней Vesta Sport развивает рекордные для серийных моторов АВТОВАЗа 145 л.с., но никаких специальных режимов у автомобиля нет.

Но и этим «спортом» АВТОВАЗ займется не ранее 2023 года: с нынешним поколением Весты производитель попрощался, а новое начнут собирать в Тольятти в начале следующей весны.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: ФИПС, АВТОВАЗ