АВТОВАЗ предлагает тратить маткапитал на машины

Еще речь идет о некой норме по наличию в парках такси отечественных автомобилей.

Материалы по теме Льготные автокредиты продлили до 2025 года

С такими инициативами выступил на совещании в Совете Федерации, посвященному развитию автомобильной промышленности, глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Как раз сегодня на площадке Совета Федерации мы бы хотели обозначить, помимо спектра обсужденных уже вопросов, еще и ряд законодательных инициатив. <...> Насколько я знаю, сейчас обсуждается новая редакция закона о такси, это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства. Также <...> вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — цитирует ТАСС Максима Соколова.

Возможность потратить маткапитал на покупку автомобиля улучшит материальное обеспечение молодых семей и будет способствовать сбыту автомобилей, уверен Соколов. Ранее такую же точку зрения высказывали многие эксперты и депутаты Госдумы. Нередко автомобиль молодым семьям жизненно необходим. Имея ребенка, для семей мобильность становится очень важным фактором.

Материалы по теме Водителям перестали продавать ОСАГО

С этой проблемой множество семей обращается, например, к зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, которая уже направила обращение с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Новые штрафы 2022 и другие «капканы» для водителей — полный список.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Tao Yuan / Unsplash