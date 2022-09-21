Перед вами загорается Нива, ваши действия (видео) — журнал За рулем

Перед вами загорается Нива, ваши действия (видео)

Короткое замыкание плюс утечка топлива — не лучшее комбо для подкапотного пространства...

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В Колумбии произошел опасный эпизод с участием Нивы советских годов выпуска. 13 ноября в муниципалитете Фресно водитель внедорожника неспеша подъезжал к автомастерской, когда двигатель машины неожиданно вспыхнул, сообщает Lada Niva Documentary со ссылкой на местную прессу. Источник пишет, что причиной возникновения пожара послужило короткое замыкание.

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Вероятно, имела место и утечка топлива, иначе как объяснить практически мгновенное распространение огня? Кадры с камеры видеонаблюдения дают понять, в каком недоумении пребывает водитель в первые секунды пожара.

К счастью, работник автосервиса оказался более расторопным — и, наверное, более подготовленным к подобным инцидентам. Едва завидя пламя, он вскочил и метнулся в ремонтный бок, но не спасая себя, а дабы спасти имущество «погорельца» посредством огнетушителя. Оказался он знаком и с Нивой, без труда справившись с открывающимся против хода капотом.

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Пожар был успешно потушен, но вызвал резонанс во Фресно и даже попал на радары местной мэрии: градоначальник лично заявил журналистам, что на автомобиле отсутствовал огнетушитель, что является нарушением. И если бы не счастливая близость к автосервису, Нива полностью сгорела бы.

Видео: ВКонтакте / LADA Niva Documentary

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