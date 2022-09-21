Датчик дождя — полезная функция? Неожиданные результаты опроса — журнал За рулем

Датчик дождя — полезная функция? Неожиданные результаты опроса

В теории — конечно, полезная. И многим она действительно по душе. Но есть нюанс...

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Сезон дождей уже накатил на большую часть территорий России, и все чаще автомобилисты пускают в ход стеклоочистители. А если за чистотой стекла следит электроника? Насколько помогает справиться с ограниченной видимостью датчик дождя? Корректно ли отрабатывает эта полезная (в теории) функция? Всем ли подходит, многим ли доступна? С этими вопросами мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber.

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Мы спросили наших читателей, устраивает ли их работа «дворников» в автоматическом режиме? У 5% ответивших (это 176 человек) с функционированием датчика дождя возникают сложности — им проще смахивать капли дождя вручную. Еще 288 человек, или 9%, сказали, что автоматический режим спасает только в отдельных ситуациях.

Датчик дождя — полезная функция? Неожиданные результаты опроса

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Достаточно весомая часть ответивших — 36%, или 1112 человек, — сказали, что функция отличная и используется на постоянной основе. Но большая часть наших читателей не используют автоматический режим стеклоочистителей по очень простой причине: на их машинах он просто отсутствует.

Фото: Depositphotos

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