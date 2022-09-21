Дилеры Москвы забирают машины из регионов

Идет масштабная скупка для последующей перепродажи автомобилей в столице.

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Нехватка автомобилей привела к тому, что одни дилеры, у которых есть спрос на автомобили даже по невероятно высоким ценам, выкупают машины у других дилеров, в регионах которых спроса на столь дорогие автомобили нет.

«Да, это действительно так. Мы ищем автомобили у региональных коллег в наиболее популярных комплектациях, которые пользуются спросом среди наших клиентов в Москве. Многие дилеры самостоятельно предлагают готовые лоты, так как клиентская активность сильно снизилась за последние месяцы, и автомобильная индустрия трансформируется под новые условия рынка», — цитирует РГ генерального директора АвтоСпецЦентра Внуково Сергея Битюгова.

Таким образом, игроки автомобильного бизнеса помогают друг другу работать в современной реальности и стараются максимально удовлетворить потребности клиентов в выборе автомобиля даже в ситуации малых поставок от дистрибьюторов, отмечает Сергей Битюгов.

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Как отметил директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров, дилеры нередко практикуют выкуп автомобилей друг у друга. Просто сейчас это стало заметнее.

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