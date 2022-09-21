Toyota разобрала некомплектные российские машины на запчасти

В целом ситуация у дилеров японской марки нерадостная — распродают остатки по гигантским ценам и рассматривают вариант параллельного импорта.

Подробностями работы дилерских центров Toyota поделились с «Российской газетой» сотрудники одного из салонов. В торговом зале оказались представлены практически все самые популярные модели: Camry, RAV4, Fortuner, Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado.

Из «дешёвых» — седан Camry или кроссовер RAV4, их оценили в 3,2–3,5 млн рублей за базовые версии. Наценка дилера — от 700 тыс. до миллиона рублей. Сотрудники отдела продаж прямо говорят, что в дополнительную стоимость входит лишь продвинутая противоугонная система, а такие гигантские суммы просят за возможность купить последние новые машины от официальных дилеров.

За внедорожник Fortuner сверху просят уже 1,5 млн рублей, а на флагманский Land Cruiser 300 накидывают 6,5 млн рублей или две трети от цены в прайсе.

Представитель дилера Toyota говорит, что последняя поставка новых машин была в феврале 2022 года, теперь осталось считаное количество экземпляров, и никаких складских запасов нет.

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Все готовые автомобили производитель сразу же распределил по дилерским квотам и отправил в автосалоны. Недособранные на питерском заводе автомобили были разобраны на запчасти, чтобы был хоть какой-то запас для выполнения гарантийных обязательств.

А что дальше?

Сейчас купить машины по таким ценам могут позволить себе только юридические лица. Сами дилеры, размышляя о том, как они будут жить дальше, когда все машины закончатся, полагают, что смогут наладить параллельный импорт машин, но с учетом всех возможных проблем и рисков, цены будут еще выше, чем сейчас.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС