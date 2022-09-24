Суд указал, какая компенсация положена за плохой ремонт авто

Если не удается решить проблему мирным путем, приходится обращаться в суд, а здесь имеет значение, для каких целей использовалось авто.

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Предпринимательница отдала на ремонт в частный сервис свой микроавтобус Hyundai Starex, который использовала для работы и перевозила в нем сувенирную продукцию. Женщина попросила починить двигатель и заменить несколько деталей. По рекомендации автомеханика она купила новые детали на 75 490 руб. Он починил машину, взяв за ремонт 107 000 руб., и дал на него гарантию, пишет «Право.ру».

После ремонта машина на ходу заглохла и больше не заводилась. Женщина вернула машину в сервис и потребовала бесплатный ремонт, однако владелец отказался на том основании, что нужно заменить еще несколько старых деталей.

В итоге она купила аккумулятор, датчик контроля массы воздуха и турбину. За все она заплатила 27 050 руб., а за дополнительный ремонт — 8000 руб. Но даже после замены детали авто не завелось.

На другом сервисе ей сделали мелкий ремонт и пояснили, что нужно еще отремонтировать двигатель, но там таких услуг не оказывали. Автовладелица снова пошла в старый сервис, где с нее снова взяли деньги, 46 000 руб. за новые детали и двигатель, но машина продолжила барахлить.

Экспертиза показала, что ремонт был проведен некачественно. Предпринимательница направила в сервис претензию, потребовав вернуть ей 248 537 руб. за ремонт, детали и услуги эвакуатора, 40 000 руб. за экспертизу, выплатить 20 000 руб. компенсации морального вреда, возместить 5000 руб. за юруслуги. Еще женщина требовала, чтобы на сервисе все-таки отремонтировали ее микроавтобус.

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Договориться не удалось, и она подала иск в суд, попросив взыскать с ответчика около 600 000 руб. Она указывала, что из-за некачественной работы не может использовать авто для работы и терпит убытки.

Владелец сервиса возражал на том основании, что она покупала детали у сторонних лиц, и он не может отвечать за их качество. Кроме того, она незаконно пытается взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф по закону «О защите прав потребителей». Так как машину она использовала не для личных, а коммерческих целей.

Решения судов

В районном суде назначили новую экспертизу, которая установила, что при ремонте действительно были допущены ошибки. Требования автовладелицы суд удовлетворил частично, посчитав, что расходы на запчасти и ремонт в других автосервисах механик возмещать не должен, и присудили истцу 429 350 рублей.

Ответчик обжаловал решение в Самарском областном суде, где отметили, что неустойки, компенсации морального вреда и штраф регулируются законом «О защите прав потребителей», а автовладелица использует микроавтобус для работы. Поэтому в ее пользу можно взыскать только расходы на некачественный ремонт, экспертизу, юруслуги и услуги эвакуатора. Всего 178 200 руб.

Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили это решение, и автовладелица обратилась в Верховный суд.

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По закону «О защите прав потребителей» потребитель — человек, который использует товар для личных и бытовых нужд, отметили в ВС. А она использовала авто для трудовой деятельности, женщина даже зарегистрирована как ИП. В иске она сама признала, что автомобиль нужен ей для работы. Так как истец не представила доказательств использования авто исключительно в личных целях, ВС оставил в силе решения апелляционной и кассационной инстанций.

Мнение экспертов

Если бы женщина представила, например, доказательства наличия у нее большой семьи, для которой нужна такая машина, или пригласила свидетелей, которые подтвердили бы, что авто используется только для личных целей, дело могло бы повернуться и по-другому, отмечают юристы.

Фото: Ярослав Чингарев/ТАСС