Водитель или яма? Как суд решал, кто виноват в ДТП

Верховный суд в ходе рассмотрения этого дела привел аналогию с масляным пятном на дороге.

Зимой владелец Лады попал в ДТП. Он наткнулся на дорожную выбоину, из-за чего его машина перевернулась и получила повреждения. Пострадавший подал в суд на организации, которые должны были следить за состоянием трассы, чтобы взыскать 328 922 руб., в том числе 273 632 руб. ущерба, 50 000 руб. компенсации морального вреда, расходы по дефектовке 1290 руб. и 4000 руб. по оценке, уточнил сайт pravo.ru.

Пострадавший посчитал, что если бы компании убрали повреждение полотна и обработали поверхность, аварии бы не произошло. Кроме того, знаков, предупреждающих об ограничении скорости движения на опасном участке, не было. ГИБДД не стала возбуждать административное дело, указав, что автовладелец нарушил п. 10.1 ПДД: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, но учитывать при этом интенсивность движения; особенности и состояние транспортного средства и груза; дорожные и метеоусловия. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен был снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства.

При этом инспектор забыл указать, что дорожное покрытие было в ненадлежащем состоянии.

Мужчина обратился в суд, подав иски сразу к двум организациям, так как фирма, которая должна была обслуживать злополучный участок, где произошла авария, заключила договор субподряда.

К иску автовладелец приложил ответ ОМВД России, из которого следует, что на проезжей части, где случилось ДТП, есть выбоины и проломы, что не соответствует требованиям ГОСТ.

Суд первой инстанции назначил экспертизу, которая установила, что безопасная скорость в тех обстоятельствах, при которых случилось ДТП, равна 46 км/ч. Если бы водитель держал ее, ничего бы не произошло. Две последующие инстанции также посчитали, что водитель не в полной мере оценил дорожную обстановку и выбрал не ту скорость.

Суды отметили, что не страшно, что знака ограничения скорости не было, зато на дороге установлен знак «Неровная дорога», но водитель все равно не снизил скорость. Пострадавший не согласился с выводами судов и обжаловал их в ВС.

Вердикт Верховного суда

Нижестоящие суды посчитали, что раз скорость 46 км/ч водитель превысил, значит, нарушил п. 10.1 правил. По мнению представителя Верховного суда, суд должен был оценить, насколько превышение скорости более 46 км/ч нарушает норму ПДД, но не сделал этого. Судьи ВС уточнили, какая в этом месте была разрешенная скорость при обычных условиях, оказалось — 90 км/ч.

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Также ВС выяснил, что знак «Неровная дорога» предупреждает водителя о неровностях, но ничего не говорит о возможных выбоинах, а это не одно и то же. Также суд установил, что знака ограничения скорости на опасном участке не было.

В итоге ВС привел аналогию с масляным пятном на дороге, которое легко не увидеть на темном асфальте и не справиться с управлением. Поэтому акты нижестоящих судов были отменены, а дело отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

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