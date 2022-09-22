Тратить маткапитал на покупку авто? Вот ответ Правительства — журнал За рулем

Тратить маткапитал на покупку авто? Вот ответ Правительства

Будет сложно соблюсти права детей и не допустить возникновения рисков злоупотребления маткапиталом, считают в министерстве.

Материалы по теме
Принят закон о движении машин вблизи границ

Министерство труда отвергло инициативу Госдумы о возможности использовать материнский капитал для приобретения семейного автомобиля. Напомним, первый зампред Комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила обращение по этому вопросу в адрес Министерства труда и социальной защиты, однако поддержки там обращение не нашло.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

В ответном письме глава Минтруда Антон Котяков указывает, что к нему регулярно обращаются с этим вопросом родители, но покупка машины на средства маткапитала несет серьезные риски, сообщает «Парламенская газета».

По словам министра, такое приобретение автомобиля не решает задачи по соблюдению прав детей на владение этим имуществом, и при распаде семьи даже установление прямого запрета на передачу или распоряжение этим имуществом не обеспечит соблюдения прав всех членов семей, в том числе детей.

Также Котяков отмечает, что после покупки машины на нее тратятся средства — страховка, содержание, ремонт.

Материалы по теме
Новые штрафы 2022 и другие «капканы» для водителей — полный список

Так что покупка авто кратковременно улучшит жизнь семьи с детьми, но в долгосрочной перспективе не сможет устойчиво повлиять на благосостояние. А кроме того, считает глава Минтруда, появляются риски злоупотребления использования маткапитала и неэффективного использования бюджетных средств.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Наше новое видео
4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)
Названа дата начала производства новой Весты
Тест Changan Uni-K: не много ли глюков?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров384
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: