Названа пожароопасная привычка водителей

После посещения АЗС автомобиль может сгореть дотла.

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Виной тому может стать, казалось бы, ничего не значащее наполнение топливного бака до самой пробки.

Но нельзя забывать, что бензобаки — это не просто емкость, а достаточно сложное устройство, оснащаемое, кроме всего прочего, системой вентиляции.

В случае, если бак полон и бензин есть даже в горловине, вентиляция не будет работать, а топливо начнет вытекать через дренажные трубки.

Заметить сочащийся бензин невозможно, так как все трубки спрятаны. В зависимости от конструкции автомобиля их может быть не видно даже снизу.

«Таким образом, топливо может попасть на проводку, что чревато возгоранием и коррозией, а также на детали ходовой части, что также создает риски воспламенения», — рассказал агентству «Прайм» технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

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Также эксперт уточнил, что риск утечек бензина и его возгорания выше у старых автомобилей. Современным машинам заправка бака под завязку может навредить в меньшей степени.

Фото: Dawn McDonald / Unsplash