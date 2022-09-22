Найден распиленный пополам Aurus Komendant

Почему это было сделано? Есть несколько интересных версий.

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Фотография распиленного поперек внедорожника, а точнее, его отпиленной задней части, была сделана на территории ФГУП НАМИ.

Где находится передняя часть Aurus Komendant — неизвестно. Паблик «Русские автомобили» разместил только этот снимок.

О том, что это кузов на снимке не собирается, а разбирается, говорят торчащие провода, которые, в противном случае, тянули бы уже после сварки кузова. Также у автомобиля демонтированы сиденья, дверные ручки, акустические колонки, вырезан пол.

Теорий относительно того, что происходит на фотографии, три.

Согласно первой, это задняя часть экземпляра, побывавшего на краш-тесте, которая не пострадала и будет приварена к новой передней части.

Вторая теория касается бронированных версий Aurus Komendant, а задняя часть нужна для подгонки бронированных элементов.

Третья теория — перед нами будущий лимузин на базе Aurus Komendant: к задней части скоро приварят удлиняющую кузов среднюю часть, потом переднюю, а затем сделают общий пол.

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Напомним, что презентация Aurus Komendant назначена на 29 сентября, и пройдет она в московском Гараже особого назначения на ВДНХ.

Ладам добавят две электронные системы.

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Фото: Владимир А. / Паблик «Русские автомобили»