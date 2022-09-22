Все автомобилисты должны оплатить это до зимы

В противном случае их ждут пени, штрафы и даже суд.

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Федеральная налоговая служба начала рассылать владельцам транспортных средств напоминания о том, что до 1 декабря 2022 года им следует заплатить транспортный налог.

В зависимости от региона сумма транспортного налога на один и тот же автомобиль существенно отличается. Например, самые низкие налоги платят в Ингушетии, а самые большие — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В Ингушетии за Ладу Гранту с мотором мощностью 90 л.с. надо заплатить всего 450 рублей (по 5 рублей за 1 л.с.), а в Москве за такой же автомобиль владелец платит 1080 рублей (по 12 рублей за 1 л.с.).

Транспортный налог имеет большое значение для бюджетов регионов. Ежегодно с автомобилистов собирается почти 200 млрд рублей. Сопоставимая сумма поступает ежегодно в бюджет и с акцизов на топливо.

Напомним, что акцизы на топливо должны были заменить начисляемый транспортный налог (по принципу «больше ездишь — больше платишь»), но транспортный налог так и не был отменен.

Также владельцам «роскошных» машин не стоит забывать, что в этом году порог «налога на роскошь» (повышенной ставки транспортного налога) был поднят с 3 млн до 10 млн рублей. Следовательно, многие автомобили перестали считаться роскошными и облагаться повышенным транспортным налогом.

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Но считать, сколько вы должны заплатить за автомобиль, не нужно — сумму начисленного транспортного налога вы можете узнать в личном кабинете налогоплательщика или в квитанции, которая скоро появится в вашем почтовом ящике. Будьте внимательны, при просрочке оплаты налога пени будут начисляться за каждый день просрочки.

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