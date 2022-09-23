За информацию о пьяных водителях начали платить

Это позволяют делать новые поправки в законы.

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Брянская область подала хороший пример другим регионам: тому, кто сообщит о нетрезвом водителе, будут выдаваться вознаграждение. Его размер составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Поправки в законы, которые позволят снизить количество пьяных за рулем вплоть до ноля, приняла областная дума. Плата за информацию о нарушителях не идет ни в какое сравнение с потерями, которые приносят пьяные водители, и это нельзя назвать ударом для бюджета.

Разброс вознаграждения объясняется просто:

«Если, по информации гражданина, водитель привлечен к административной ответственности, то вознаграждение составит 3 тысяч рублей, в случае привлечения к уголовной ответственности — выплачены будут 5 тысяч рублей за каждый такой факт», — говорится в сообщении думы Брянской области.

Таким образом граждане вовлекаются в охрану общественного порядка, а их действия помогут избежать множества трагедий.

«Документ направлен на стимулирование жителей региона к выражению своей активной гражданской позиции и призван поощрять людей, сообщивших в правоохранительные органы достоверную информацию о пьяных водителях, севших за руль», — объясняется внесение поправок в законы.

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На выплаты выделено 1,2 млн рублей, чего хватит на выявление 240–400 нарушителей, садящихся в состоянии алкогольного опьянения за руль.

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