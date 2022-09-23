Эксперты подсчитали, сколько Lada XRAY осталось у дилеров

Возобновлять выпуск этой модели на АВТОВАЗе не планируют.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что это связано с тем, что «слишком большой комплект автокомпонентов, используемых в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок». Сколько хэтчбеков XRAY сегодня насчитывается в России, рассказали эксперты агентства «Автостат».

По их сведениям, на 1 июля 2022 года было зарегистрировано 159,1 тыс. таких машин (с учетом версии Cross). В июле и августе суммарно было куплено еще 833 новых хэтчбека. Таким образом, на середину сентября у дилеров по всей России оставалось нераспроданными примерно 500 машин. К концу года в нашей стране будет числиться чуть более 160 тысяч Иксреев.

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Четвертая часть парка XRAY сосредоточена в пяти регионах:

Татарстане (доля — 6,6%)

Башкирии (5,8%)

Самарской обл. (5%)

Свердловской обл. (4,1%)

Челябинской (4%) обл.

Почти половина машин была произведена в 2017–2018 годах. Примерно три четверти Иксреев оснащено 1,6-литровым мотором (106 л.с.), а остальные 26,5% — мотором 1,8 л (122 л.с.). 14% укомплектованы вариатором или роботом, чуть более 86% имеют механическую коробку передач.

Справка

Lada XRAY — компактный высокий хэтчбек, выполненный в стиле SUV и построенный на иностранной платформе В0. Автомобиль выпускали в Тольятти с декабря 2015 года по февраль 2022 года и сначала позиционировали как компактный кроссовер.

Концепткар кроссовера Lada XRAY впервые показали в августе 2012 года на Московском международном автомобильном салоне. Облик автомобиля создал бывший шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.

Фото: АВТОВАЗ